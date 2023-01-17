Булах Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1900
Дата смерти25.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900
Отец: Булах Сергей Демьянович
Мать: Кондик Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
19.08.1923
Дочь: Кирпу Мария Павловна
Мать ребёнка: Вареник Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
14.09.1931
Мать ребёнка: Вареник Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
04.06.1934
Сын: Булах Иван Павлович
Мать ребёнка: Вареник Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
25.01.1960