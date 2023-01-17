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Булах Павел Сергеевич

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Место рождения

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.12.1900

Дата смерти

25.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900

Отец: Булах Сергей Демьянович

Мать: Кондик Евгения Семеновна

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.08.1923

Дочь: Кирпу Мария Павловна

Мать ребёнка: Вареник Ульяна Васильевна

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.09.1931

Сын: Булах Михаил Павлович

Мать ребёнка: Вареник Ульяна Васильевна

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.06.1934

Сын: Булах Иван Павлович

Мать ребёнка: Вареник Ульяна Васильевна

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вареник Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
25.01.1960
Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
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