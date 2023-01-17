Вареник Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1898
Дата смерти13.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1923
Дочь: Кирпу Мария Павловна
Отец ребёнка: Булах Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
14.09.1931
Отец ребёнка: Булах Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
04.06.1934
Сын: Булах Иван Павлович
Отец ребёнка: Булах Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1980