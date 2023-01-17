Вареник Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вареник Ульяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1898

Дата смерти

13.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1923

Дочь: Кирпу Мария Павловна

Отец ребёнка: Булах Павел Сергеевич

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.09.1931

Сын: Булах Михаил Павлович

Отец ребёнка: Булах Павел Сергеевич

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.06.1934

Сын: Булах Иван Павлович

Отец ребёнка: Булах Павел Сергеевич

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булах Павел Сергеевич

Смерть
13.10.1980
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