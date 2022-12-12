местечко Переволочна, местечко Переволочна, Кишенская волость, Кобелякский уезд (на 1900) — Familio

Переволочна

Кишенская волость, Кобелякский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
местечко
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1992Переволочна, мест. казач.при р. Днепре.3435216800844Церковь православная 1. Сельское управление. Ярмарок 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Кишенская волость
290. Переволочна, местечко бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 326, жителей 1630, церковь православная, 3 питейных дома, 2 ярмарки, 2 вод. и 29 ветряных мельн Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Кишенская волость
20.0Переволочна местечкоПереволочанское 1-ое535420380685120212002402
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