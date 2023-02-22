Шумейко Иван Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1936
Дата смерти28.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Шишко (Шумейко) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Шумейко (Зубова) Антонина Федотовна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Харлова (Шумейко) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Шумейко (Зубова) Антонина Федотовна
Смерть
28.07.1992