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Шумейко Иван Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1936

Дата смерти

28.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1936

Отец: Шумейко Роман Михайлович

Мать: Шумейко (Булах) Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумейко (Зубова) Антонина Федотовна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Шишко (Шумейко) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Шумейко (Зубова) Антонина Федотовна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Харлова (Шумейко) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Шумейко (Зубова) Антонина Федотовна

Смерть
28.07.1992

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