Шумейко Михаил Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1940
Отец: Шумейко Роман Михайлович
Мать: Булах Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Шумейко Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Шумейко Нина Михайловна
Рождение ребёнка
1976
Мать ребёнка: Шумейко Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумейко Нина Михайловна