Шумейко Михаил Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумейко Михаил Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1940

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1940

Отец: Шумейко Роман Михайлович

Мать: Булах Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Шумейко Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Шумейко Нина Михайловна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Шумейко Роман Михайлович

Мать ребёнка: Шумейко Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумейко Нина Михайловна

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