Кудинова (Шумейко) Нина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Шумейко Роман Михайлович
Мать: Булах Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Кудинов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Кудинов Александр Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кудинов Александр Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно