Кудинова (Шумейко) Нина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова (Шумейко) Нина Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Шумейко Роман Михайлович

Мать: Булах Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Кудинов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Кудинов Александр Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кудинов Александр Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Александр Неизвестно

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