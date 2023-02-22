Шнайдер (Шумейко) Людмила Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнайдер (Шумейко) Людмила Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1953

Отец: Шумейко Роман Михайлович

Мать: Булах Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Шнайдер Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шнайдер Николай Александрович

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Белова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Шнайдер Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнайдер Николай Александрович

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