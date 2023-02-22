Шнайдер (Шумейко) Людмила Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1953
Отец: Шумейко Роман Михайлович
Мать: Булах Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
1974
Сын: Шнайдер Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шнайдер Николай Александрович
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Белова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Шнайдер Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно