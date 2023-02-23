Шнайдер Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1974
Сын: Шнайдер Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Шнайдер Людмила Романовна
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Белова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Шнайдер Людмила Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно