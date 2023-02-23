Шнайдер Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнайдер Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1974

Сын: Шнайдер Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шнайдер Людмила Романовна

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Белова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Шнайдер Людмила Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнайдер Людмила Романовна

Смерть
Неизвестно
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