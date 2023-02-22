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Шумейко Владимир Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1955

Отец: Шумейко Роман Михайлович

Мать: Булах Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
20.11.1978

Дочь: Шумейко Марина Владимировна

Мать ребёнка: Шумейко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Шумейко Иван Владимирович

Мать ребёнка: Шумейко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Шумейко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Шумейко Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумейко Валентина Ивановна

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