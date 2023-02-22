Шумейко Владимир Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1955
Отец: Шумейко Роман Михайлович
Мать: Булах Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
20.11.1978
Дочь: Шумейко Марина Владимировна
Мать ребёнка: Шумейко Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1980
Сын: Шумейко Иван Владимирович
Мать ребёнка: Шумейко Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Шумейко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Шумейко Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно