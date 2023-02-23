Шумейко (Терловая) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1978
Дочь: Шумейко Марина Владимировна
Отец ребёнка: Шумейко Владимир Романович
Рождение ребёнка
1980
Сын: Шумейко Иван Владимирович
Отец ребёнка: Шумейко Владимир Романович
Рождение ребёнка
1981
Сын: Шумейко Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Шумейко Владимир Романович
Бракосочетание
Неизвестно