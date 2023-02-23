Шумейко (Терловая) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумейко (Терловая) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1978

Дочь: Шумейко Марина Владимировна

Отец ребёнка: Шумейко Владимир Романович

Рождение ребёнка
1980

Сын: Шумейко Иван Владимирович

Отец ребёнка: Шумейко Владимир Романович

Рождение ребёнка
1981

Сын: Шумейко Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Шумейко Владимир Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумейко Владимир Романович

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