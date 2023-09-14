Кузьмин Родион Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Кузьмин Тихон Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Кузьмин Александр Родионов
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Селина Александра Родионова
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Варвара Родионова
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева
Рождение ребёнка
20.01.1856
Дочь: Васса Родионова
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева
Рождение ребёнка
10.10.1858
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева
Рождение ребёнка
06.01.1861
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Кузьмин Афанасий Родионов
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Василий
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева
Смерть
1889
Причина смерти: Natural / Old Age