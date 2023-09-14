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Кузьмин Родион Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Кузьмин Тихон Яковлев

Мать: Кузьмина Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Кузьмин Александр Родионов

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Селина Александра Родионова

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кузьмин Иван Родионов

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Варвара Родионова

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Кузьмин Кузьма Родионов

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.01.1856

Дочь: Васса Родионова

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.10.1858

Сын: Кузьмин Андрей Родионов

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.01.1861

Сын: Кузьмин Михаил Родионов

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Кузьмин Афанасий Родионов

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Василий

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаева

Смерть
1889
Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Причина смерти: Natural / Old Age
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