Кузьмина Пелагея Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина Пелагея Степанова

Кузьмина Пелагея Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Кузьмин Родион Тихонов

Отец ребёнка: Кузьмин Тихон Яковлев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кузьмин Феодосий Тихонович

Отец ребёнка: Кузьмин Тихон Яковлев

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кузьмин Филипп Тихонович

Отец ребёнка: Кузьмин Тихон Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Кузьмин Тихон Яковлев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close