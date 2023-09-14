Кузьмина Пелагея Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Кузьмин Тихон Яковлев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кузьмин Феодосий Тихонович
Отец ребёнка: Кузьмин Тихон Яковлев
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Кузьмин Тихон Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузьмин Тихон Яковлев
Смерть
Неизвестно