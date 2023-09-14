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Кузьмин Тихон Яковлев

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Место рождения

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

03.06.1858

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Кузьмин Яков Федулович

Мать: Кузьмина Домна

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Кузьмин Родион Тихонов

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кузьмин Феодосий Тихонович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Степанова

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кузьмин Филипп Тихонович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Иван Тихонович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Степанова

Смерть
03.06.1858
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: чахотка
Похороны
05.06.1858
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