Кузьмин Тихон Яковлев
Место рожденияРоссия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти03.06.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Кузьмин Яков Федулович
Мать: Кузьмина Домна
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кузьмин Феодосий Тихонович
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Степанова
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Степанова
Смерть
03.06.1858
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: чахотка
Похороны
05.06.1858