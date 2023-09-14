Кузьмин Яков Федулович
Место рожденияОрловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Кузьмин Федул Егорович
Мать: не указана
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Кузьмина Домна
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Кузьмина Домна
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кузьмин Иван
Мать ребёнка: Кузьмина Домна
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кузьмин Афанасий
Мать ребёнка: Кузьмина Домна
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кузьмин Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Кузьмина Домна
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Домна
Смерть
Неизвестно