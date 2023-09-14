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Кузьмин Яков Федулович

Место рождения

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кузьмин Федул Егорович

Мать: не указана

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кузьмин Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Кузьмина Домна

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Кузьмин Тихон Яковлев

Мать ребёнка: Кузьмина Домна

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кузьмин Иван

Мать ребёнка: Кузьмина Домна

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кузьмин Афанасий

Мать ребёнка: Кузьмина Домна

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кузьмин Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Кузьмина Домна

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Домна

Смерть
Неизвестно
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