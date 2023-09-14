Кузьмин Никифор Яковлевич
Место рожденияОрловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кузьмин Яков Федулович
Мать: Кузьмина Домна
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Иванилова Евдакия Никифоровна
Мать ребёнка: Кузьмина Дарья Федоровна
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Селищеве Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Кузьмина Дарья Федоровна
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
26.09.1856
Сын: Кузьмин Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: Кузьмина Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
18.07.1859
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Кузьмина Дарья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Дарья Федоровна
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Смерть
Неизвестно