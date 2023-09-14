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Кузьмин Никифор Яковлевич

Место рождения

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кузьмин Яков Федулович

Мать: Кузьмина Домна

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Иванилова Евдакия Никифоровна

Мать ребёнка: Кузьмина Дарья Федоровна

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Селищеве Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Кузьмина Дарья Федоровна

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
26.09.1856

Сын: Кузьмин Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Дарья Федоровна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.07.1859

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Кузьмина Дарья Федоровна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Дарья Федоровна

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Смерть
Неизвестно
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