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Кузьмина Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Иванилова Евдакия Никифоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Яковлевич

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Селищеве Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Яковлевич

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
26.09.1856

Сын: Кузьмин Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Яковлевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.07.1859

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Яковлевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Никифор Яковлевич

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Смерть
Неизвестно
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