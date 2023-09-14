Кузьмина Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Иванилова Евдакия Никифоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Яковлевич
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Селищеве Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Яковлевич
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
26.09.1856
Сын: Кузьмин Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
18.07.1859
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Смерть
Неизвестно