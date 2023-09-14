Кузьмина Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина Домна

Кузьмина Домна

Место рождения

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кузьмин Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Кузьмин Яков Федулович

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Кузьмин Тихон Яковлев

Отец ребёнка: Кузьмин Яков Федулович

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кузьмин Иван

Отец ребёнка: Кузьмин Яков Федулович

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кузьмин Афанасий

Отец ребёнка: Кузьмин Яков Федулович

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кузьмин Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Кузьмин Яков Федулович

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Яков Федулович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close