Кузьмина Домна
Место рожденияОрловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1785
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Кузьмин Яков Федулович
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Кузьмин Яков Федулович
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кузьмин Иван
Отец ребёнка: Кузьмин Яков Федулович
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кузьмин Афанасий
Отец ребёнка: Кузьмин Яков Федулович
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кузьмин Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Кузьмин Яков Федулович
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно