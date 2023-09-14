Кузьмин Иван
Место рожденияОрловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Кузьмин Яков Федулович
Мать: Кузьмина Домна
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кузьмин Герасим Иоаннович
Мать ребёнка: ?
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кузьмин Василий Иоаннович
Мать ребёнка: ?
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Иоанновна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно