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Кузьмин Иван

Место рождения

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Кузьмин Яков Федулович

Мать: Кузьмина Домна

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кузьмин Герасим Иоаннович

Мать ребёнка: ?

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кузьмин Василий Иоаннович

Мать ребёнка: ?

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кузьмин Егор Иоаннович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Иоанновна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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