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(Кузьмина) Пелагея Иоанновна
(Кузьмина) Пелагея Иоанновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кузьмин Иван
1806 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Кузьмин Иван
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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