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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
1835
Сын: Кузьмин Герасим Иоаннович
Отец ребёнка: Кузьмин Иван
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кузьмин Василий Иоаннович
Отец ребёнка: Кузьмин Иван
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Кузьмин Иван
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Иоанновна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван