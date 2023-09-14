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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кузьмин Герасим Иоаннович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кузьмин Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кузьмин Егор Иоаннович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Иоанновна

Отец ребёнка: Кузьмин Иван

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