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Кузьмин Егор Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кузьмин Иван

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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