Кузьмин Феодосий Тихонович
Место рожденияОрловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Кузьмин Тихон Яковлев
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Феодосьевна
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кузьмин Сидор Феодосьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Соколова Марфа Феодосьевна
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина Феодосьевна
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Варнавских Евдакия Феодосьевна
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно