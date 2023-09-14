Кузьмин Феодосий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Феодосий Тихонович

Кузьмин Феодосий Тихонович

Место рождения

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кузьмин Тихон Яковлев

Мать: Кузьмина Пелагея Степанова

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Никольского Верха
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Феодосьевна

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кузьмин Иван Феодосьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кузьмин Сидор Феодосьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Сергеевна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Соколова Марфа Феодосьевна

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Сергеевна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина Феодосьевна

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Сергеевна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Варнавских Евдакия Феодосьевна

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Наталья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close