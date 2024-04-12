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Кузьмин Сидор Феодосьевич
Кузьмин Сидор Феодосьевич
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Древо
Место рождения
Верхний Кужебар
, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения
1850
Дата смерти
1854
Пол
Мужской
Отец
Кузьмин Феодосий Тихонович
1824 г.р.
Мать
Кузьмина Наталья Сергеевна
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Кузьмин Феодосий Тихонович
Мать:
Кузьмина Наталья Сергеевна
Верхний Кужебар
, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1854
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