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Кузьмин Сидор Феодосьевич

Место рождения

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1850

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Кузьмин Феодосий Тихонович

Мать: Кузьмина Наталья Сергеевна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1854
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