Кузьмина Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Феодосьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Феодосий Тихонович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кузьмин Иван Феодосьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Феодосий Тихонович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кузьмин Сидор Феодосьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Феодосий Тихонович

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Соколова Марфа Феодосьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Феодосий Тихонович

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина Феодосьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Феодосий Тихонович

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Варнавских Евдакия Феодосьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Феодосий Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Феодосий Тихонович

Смерть
Неизвестно
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