Кузьмина Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Феодосьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Феодосий Тихонович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Кузьмин Феодосий Тихонович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кузьмин Сидор Феодосьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Феодосий Тихонович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Соколова Марфа Феодосьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Феодосий Тихонович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина Феодосьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Феодосий Тихонович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Варнавских Евдакия Феодосьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Феодосий Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно