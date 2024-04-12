Соколова (Кузьмина) Марфа Феодосьевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Прасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Соколов Тихон
Рождение ребёнка
26.03.1887
Отец ребёнка: Соколов Тихон
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Соколов Тихон
Рождение ребёнка
1898
Сын: Соколов Афанасий Тихонович
Отец ребёнка: Соколов Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикалов Матрена
Отец ребёнка: Соколов Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Тихон
Смерть
Неизвестно