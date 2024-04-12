Соколова (Кузьмина) Марфа Феодосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Кузьмина) Марфа Феодосьевна

Место рождения

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кузьмин Феодосий Тихонович

Мать: Кузьмина Наталья Сергеевна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Прасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Соколов Тихон

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.03.1887

Сын: Соколов Ион Тихонович

Отец ребёнка: Соколов Тихон

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Соколов Роман Тихонович

Отец ребёнка: Соколов Тихон

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Соколов Афанасий Тихонович

Отец ребёнка: Соколов Тихон

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикалов Матрена

Отец ребёнка: Соколов Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Тихон

Смерть
Неизвестно
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