Соколов Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Федор
Мать: Соколов Ксения
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Прасковья Тихоновна
Мать ребёнка: Соколова Марфа Феодосьевна
Рождение ребёнка
26.03.1887
Мать ребёнка: Соколова Марфа Феодосьевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Соколова Марфа Феодосьевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Соколов Афанасий Тихонович
Мать ребёнка: Соколова Марфа Феодосьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикалов Матрена
Мать ребёнка: Соколова Марфа Феодосьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно