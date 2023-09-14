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Соколов Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Федор

Мать: Соколов Ксения

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Прасковья Тихоновна

Мать ребёнка: Соколова Марфа Феодосьевна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.03.1887

Сын: Соколов Ион Тихонович

Мать ребёнка: Соколова Марфа Феодосьевна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Соколов Роман Тихонович

Мать ребёнка: Соколова Марфа Феодосьевна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Соколов Афанасий Тихонович

Мать ребёнка: Соколова Марфа Феодосьевна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикалов Матрена

Мать ребёнка: Соколова Марфа Феодосьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Марфа Феодосьевна

Смерть
Неизвестно
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