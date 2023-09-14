Соколов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Федор

Соколов Федор

Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд, с. Крутое

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Соколов Евдоким

Мать: Соколов Евдокия

Орловская губерния, Ливенский уезд, с. Крутое
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агафия

Мать ребёнка: Соколов Ксения

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Селин Анна

Мать ребёнка: Соколов Ксения

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Целищев Наталья

Мать ребёнка: Соколов Ксения

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей

Мать ребёнка: Соколов Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Эмануил

Мать ребёнка: Соколов Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Тихон

Мать ребёнка: Соколов Ксения

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close