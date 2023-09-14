Соколов Федор
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, с. Крутое
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Соколов Евдоким
Мать: Соколов Евдокия
Орловская губерния, Ливенский уезд, с. Крутое
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агафия
Мать ребёнка: Соколов Ксения
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Селин Анна
Мать ребёнка: Соколов Ксения
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Целищев Наталья
Мать ребёнка: Соколов Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Сергей
Мать ребёнка: Соколов Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Эмануил
Мать ребёнка: Соколов Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Тихон
Мать ребёнка: Соколов Ксения
Смерть
Неизвестно