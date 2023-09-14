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Соколов Сергей
Соколов Сергей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1927
Пол
Мужской
Отец
Соколов Федор
1824 г.р.
Мать
Соколов Ксения
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Соколов Федор
Мать:
Соколов Ксения
Смерть
1927
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