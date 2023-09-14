Соколов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Федор

Мать: Соколов Ксения

Смерть
1927
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