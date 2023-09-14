Соколов Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агафия
Отец ребёнка: Соколов Федор
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Селин Анна
Отец ребёнка: Соколов Федор
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Целищев Наталья
Отец ребёнка: Соколов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Сергей
Отец ребёнка: Соколов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Эмануил
Отец ребёнка: Соколов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Тихон
Отец ребёнка: Соколов Федор
Смерть
Неизвестно