Соколов Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агафия

Отец ребёнка: Соколов Федор

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Селин Анна

Отец ребёнка: Соколов Федор

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Целищев Наталья

Отец ребёнка: Соколов Федор

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей

Отец ребёнка: Соколов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Эмануил

Отец ребёнка: Соколов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Тихон

Отец ребёнка: Соколов Федор

Смерть
Неизвестно
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