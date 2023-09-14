Селина (Кузьмина) Александра Родионова
Место рожденияРоссия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Отец: Кузьмин Родион Тихонов
Мать: Кузьмина Ирина Николаева
Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич
Дочь: Матрона Симеоновна
Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич
Дочь: Селина Анна Симеоновна
Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич
Дочь: Чепрасова Параскева Симеоновна
Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич
Дочь: Рыжкова Мария Симеоновна
Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич
Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич
Сын: Селин Иоанн (1-й) Симеонович
Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич
Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич
Дочь: Почерских Пелагия Симеоновна
Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич
Сын: Селин Александр Симеонович
Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич
Сын: Селин Иоанн (2-й) Симеонович
Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич
Дочь: Бородина Дарья Симеоновна
Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич