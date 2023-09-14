Селина (Кузьмина) Александра Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селина (Кузьмина) Александра Родионова

Место рождения

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Кузьмин Родион Тихонов

Мать: Кузьмина Ирина Николаева

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Бракосочетание
08.02.1859

Муж: Селин Симеон Алексеевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.09.1860

Сын: Селин Иоанн Симеонович

Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич

д. Ново-Алексеевка, Бельской волости
Рождение ребёнка
27.10.1862

Дочь: Матрона Симеоновна

Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.06.1866

Дочь: Селина Анна Симеоновна

Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Чепрасова Параскева Симеоновна

Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Рыжкова Мария Симеоновна

Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Селин Максим Симеонович

Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.03.1874

Сын: Селин Иоанн (1-й) Симеонович

Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Селин Михаил Симеонович

Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.05.1876

Дочь: Почерских Пелагия Симеоновна

Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.08.1878

Сын: Селин Александр Симеонович

Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.09.1882

Сын: Селин Иоанн (2-й) Симеонович

Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.03.1885

Дочь: Бородина Дарья Симеоновна

Отец ребёнка: Селин Симеон Алексеевич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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