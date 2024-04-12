Бородина (Селина) Дарья Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородина (Селина) Дарья Симеоновна

Бородина (Селина) Дарья Симеоновна

Место рождения

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

19.03.1885

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1885

Отец: Селин Симеон Алексеевич

Мать: Селина Александра Родионова

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.01.1906

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Бородин Василий

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Бородин Матвей

Отец ребёнка: Бородин Василий

Рождение ребёнка
1916

Сын: Бородин Антон

Отец ребёнка: Бородин Василий

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Бородин Василий

Рождение ребёнка
22.11.1920

Сын: Бородин Александр

Отец ребёнка: Бородин Василий

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бородин Иван

Отец ребёнка: Бородин Василий

Рождение ребёнка
09.08.1927

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бородин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Бородин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Василий

Смерть
1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close