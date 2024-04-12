Бородина (Селина) Дарья Симеоновна
Место рождения
Дата рождения19.03.1885
Дата смерти1965
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1885
Рождение ребёнка
19.01.1906
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Бородин Василий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бородин Матвей
Отец ребёнка: Бородин Василий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бородин Антон
Отец ребёнка: Бородин Василий
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Бородин Василий
Рождение ребёнка
22.11.1920
Сын: Бородин Александр
Отец ребёнка: Бородин Василий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бородин Иван
Отец ребёнка: Бородин Василий
Рождение ребёнка
09.08.1927
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бородин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Бородин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородин Василий
Смерть
1965