Селина (Селина) Анна Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селина (Селина) Анна Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1866

Отец: Селин Симеон Алексеевич

Мать: Селина Александра Родионова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Селин Моисей

Отец ребёнка: Селин Алексей

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.10.1884

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Селин Алексей

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.10.1888

Дочь: Афанасия

Отец ребёнка: Селин Алексей

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.06.1890

Сын: Селин Филипп

Отец ребёнка: Селин Алексей

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.08.1892

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Селин Алексей

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.05.1894

Сын: Селин Стефан

Отец ребёнка: Селин Алексей

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: Иустина

Отец ребёнка: Селин Алексей

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.12.1904

Сын: Селин Николай

Отец ребёнка: Селин Алексей

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Селин Егор

Отец ребёнка: Селин Алексей

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селин Алексей

Отец ребёнка: Селин Алексей

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селин Алексей

Смерть
Неизвестно
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