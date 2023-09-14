Селина (Селина) Анна Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1866
Рождение ребёнка
1883
Сын: Селин Моисей
Отец ребёнка: Селин Алексей
Рождение ребёнка
01.10.1884
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Селин Алексей
Рождение ребёнка
24.10.1888
Дочь: Афанасия
Отец ребёнка: Селин Алексей
Рождение ребёнка
29.06.1890
Сын: Селин Филипп
Отец ребёнка: Селин Алексей
Рождение ребёнка
07.08.1892
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Селин Алексей
Рождение ребёнка
22.05.1894
Сын: Селин Стефан
Отец ребёнка: Селин Алексей
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Иустина
Отец ребёнка: Селин Алексей
Рождение ребёнка
04.12.1904
Сын: Селин Николай
Отец ребёнка: Селин Алексей
Рождение ребёнка
1907
Сын: Селин Егор
Отец ребёнка: Селин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селин Алексей
Отец ребёнка: Селин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селин Алексей
Смерть
Неизвестно