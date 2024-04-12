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Селин Михаил Симеонович
Селин Михаил Симеонович
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Древо
Место рождения
Верхний Кужебар
, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения
1875
Дата смерти
22.06.1876
Пол
Мужской
Отец
Селин Симеон Алексеевич
Мать
Селина (Кузьмина) Александра Родионова
Около 1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Селин Симеон Алексеевич
Мать:
Селина Александра Родионова
Верхний Кужебар
, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
22.06.1876
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