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Селин Михаил Симеонович

Место рождения

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1875

Дата смерти

22.06.1876

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Селин Симеон Алексеевич

Мать: Селина Александра Родионова

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
22.06.1876
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