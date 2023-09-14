Кузьмина Ирина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Кузьмин Александр Родионов
Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Селина Александра Родионова
Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Варвара Родионова
Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов
Рождение ребёнка
20.01.1856
Дочь: Васса Родионова
Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов
Рождение ребёнка
10.10.1858
Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов
Рождение ребёнка
06.01.1861
Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Кузьмин Афанасий Родионов
Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов
Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Василий
Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов
Смерть
Неизвестно