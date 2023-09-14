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Кузьмина Ирина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Кузьмин Александр Родионов

Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Селина Александра Родионова

Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кузьмин Иван Родионов

Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Варвара Родионова

Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Кузьмин Кузьма Родионов

Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.01.1856

Дочь: Васса Родионова

Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.10.1858

Сын: Кузьмин Андрей Родионов

Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.01.1861

Сын: Кузьмин Михаил Родионов

Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Кузьмин Афанасий Родионов

Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Василий

Отец ребёнка: Кузьмин Родион Тихонов

Смерть
Неизвестно
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