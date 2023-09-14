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Кузьмин Александр Родионов

Место рождения

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Около 1856

Пол

Мужской

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Кузьмин Родион Тихонов

Мать: Кузьмина Ирина Николаева

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Смерть
Около 1856
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
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