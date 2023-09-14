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Кузьмин Иван Родионов

Место рождения

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кузьмин Родион Тихонов

Мать: Кузьмина Ирина Николаева

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
25.04.1872

Сын: Кузьмин Еремей Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
08.09.1873

Сын: Кузьмин Яким (Аким) Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.01.1876

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
24.07.1877

Сын: Кузьмин Евдаким Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
06.07.1879

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
24.08.1881

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.05.1884

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.04.1888

Сын: Кузьмин Василий Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
02.04.1892

Сын: Кузьмин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1894

Сын: Кузьмин Никита Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
19.10.1962

Жена: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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