Кузьмин Иван Родионов
Место рожденияРоссия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Кузьмин Родион Тихонов
Мать: Кузьмина Ирина Николаева
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Рождение ребёнка
25.04.1872
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
08.09.1873
Сын: Кузьмин Яким (Аким) Иванович
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
21.01.1876
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
24.07.1877
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
06.07.1879
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
24.08.1881
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
01.05.1884
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
12.04.1888
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
02.04.1892
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
01.04.1894
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Андреевна
Бракосочетание
19.10.1962
Жена: Кузьмина Елена Андреевна
Смерть
Неизвестно