Кузьмин Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.04.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1892
Отец: Кузьмин Иван Родионов
Мать: Кузьмина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кудинова Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Кузьмина Параскева Яковлевна
Бракосочетание
02.02.1911
Рождение ребёнка
18.02.1912
Мать ребёнка: Кузьмина Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
18.05.1914
Дочь: Матрона Георгиевна
Мать ребёнка: Кузьмина Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
15.02.1917
Дочь: Антонина Георгиевна
Мать ребёнка: Кузьмина Параскева Яковлевна
Бракосочетание
05.04.1920
Жена: Кузьмина Марина Петровна
Смерть
Неизвестно