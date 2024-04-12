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Кузьмин Георгий Иванович

Место рождения

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

02.04.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1892

Отец: Кузьмин Иван Родионов

Мать: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кудинова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Кузьмина Параскева Яковлевна

Бракосочетание
02.02.1911

Жена: Кузьмина Параскева Яковлевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Кузьмин Архип Георгиевич

Мать ребёнка: Кузьмина Параскева Яковлевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.05.1914

Дочь: Матрона Георгиевна

Мать ребёнка: Кузьмина Параскева Яковлевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
15.02.1917

Дочь: Антонина Георгиевна

Мать ребёнка: Кузьмина Параскева Яковлевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
05.04.1920

Жена: Кузьмина Марина Петровна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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