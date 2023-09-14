Кузьмина (Серга) Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кудинова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Кузьмин Георгий Иванович
Бракосочетание
02.02.1911
Рождение ребёнка
18.02.1912
Отец ребёнка: Кузьмин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1914
Дочь: Матрона Георгиевна
Отец ребёнка: Кузьмин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1917
Дочь: Антонина Георгиевна
Отец ребёнка: Кузьмин Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно