Кузьмина (Серга) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Серга) Параскева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кудинова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Кузьмин Георгий Иванович

Бракосочетание
02.02.1911

Муж: Кузьмин Георгий Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Кузьмин Архип Георгиевич

Отец ребёнка: Кузьмин Георгий Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.05.1914

Дочь: Матрона Георгиевна

Отец ребёнка: Кузьмин Георгий Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
15.02.1917

Дочь: Антонина Георгиевна

Отец ребёнка: Кузьмин Георгий Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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