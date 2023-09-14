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Кузьмина (Селина) Елена Андреевна

Место рождения

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Свиная Дубрава

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Селин Андрей Никитич

Мать: Селина Анна Тимофеевна

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Свиная Дубрава
Рождение ребёнка
25.04.1872

Сын: Кузьмин Еремей Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
08.09.1873

Сын: Кузьмин Яким (Аким) Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.01.1876

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
24.07.1877

Сын: Кузьмин Евдаким Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
06.07.1879

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
24.08.1881

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.05.1884

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.04.1888

Сын: Кузьмин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
02.04.1892

Сын: Кузьмин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1894

Сын: Кузьмин Никита Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
19.10.1962

Муж: Кузьмин Иван Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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