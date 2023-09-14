Кузьмина (Селина) Елена Андреевна
Место рожденияОрловская губерния, Ливанский уезд, с. Свиная Дубрава
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Селин Андрей Никитич
Мать: Селина Анна Тимофеевна
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Свиная Дубрава
Рождение ребёнка
25.04.1872
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов
Рождение ребёнка
08.09.1873
Сын: Кузьмин Яким (Аким) Иванович
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов
Рождение ребёнка
21.01.1876
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов
Рождение ребёнка
24.07.1877
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов
Рождение ребёнка
06.07.1879
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов
Рождение ребёнка
24.08.1881
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов
Рождение ребёнка
01.05.1884
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов
Рождение ребёнка
12.04.1888
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов
Рождение ребёнка
02.04.1892
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов
Рождение ребёнка
01.04.1894
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Родионов
Бракосочетание
19.10.1962
Смерть
Неизвестно