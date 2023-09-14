Селина (Шамрина (Умрилова)) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамрин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кузьмина Елена Андреевна
Отец ребёнка: Селин Андрей Никитич
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Свиная Дубрава
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Селин Андрей Никитич
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Селин Андрей Никитич
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Свиная Дубрава
Смерть
Неизвестно