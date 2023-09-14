Селина (Шамрина (Умрилова)) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селина (Шамрина (Умрилова)) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамрин Тимофей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кузьмина Елена Андреевна

Отец ребёнка: Селин Андрей Никитич

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Свиная Дубрава
Рождение ребёнка
1854

Сын: Селин Симеон Андреевич

Отец ребёнка: Селин Андрей Никитич

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1943

Сын: Селин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Селин Андрей Никитич

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Свиная Дубрава
Смерть
Неизвестно
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