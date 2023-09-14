Селин Андрей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селин Андрей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селин Никита Михайлович

Мать: Селина Акилина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кузьмина Елена Андреевна

Мать ребёнка: Селина Анна Тимофеевна

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Свиная Дубрава
Рождение ребёнка
1854

Сын: Селин Симеон Андреевич

Мать ребёнка: Селина Анна Тимофеевна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1943

Сын: Селин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Селина Анна Тимофеевна

Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Свиная Дубрава
Смерть
Неизвестно
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