Селин Андрей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селин Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кузьмина Елена Андреевна
Мать ребёнка: Селина Анна Тимофеевна
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Свиная Дубрава
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Селина Анна Тимофеевна
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Селина Анна Тимофеевна
Орловская губерния, Ливанский уезд, с. Свиная Дубрава
Смерть
Неизвестно