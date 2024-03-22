Кузьмин Яким (Аким) Иванович
Место рождения
Дата рождения08.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1873
Отец: Кузьмин Иван Родионов
Мать: Кузьмина Елена Андреевна
Бракосочетание
14.02.1894
Жена: Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
03.06.1896
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
24.07.1898
Дочь: Параскева Акимовна
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
14.01.1902
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно