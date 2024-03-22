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Кузьмин Яким (Аким) Иванович

Место рождения

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

08.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1873

Отец: Кузьмин Иван Родионов

Мать: Кузьмина Елена Андреевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
14.02.1894

Жена: Наталья Федоровна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.06.1896

Сын: Кузьмин Федор Якимович

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
24.07.1898

Дочь: Параскева Акимовна

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.01.1902

Сын: Кузьмин Петр Акимович

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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