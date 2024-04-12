Кузьмин Федор Якимович
Место рождения
Дата рождения03.06.1896
Дата смерти10.06.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1896
Отец: Кузьмин Яким (Аким) Иванович
Мать: Наталья Федоровна
Бракосочетание
21.01.1915
с. Черемхово, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
26.01.1916
Сын: Кузьмин Игнатий Федорович
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Киприянова
Смерть
10.06.1921
Причина смерти: от чахотки