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Кузьмин Федор Якимович

Место рождения

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

03.06.1896

Дата смерти

10.06.1921

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1896

Отец: Кузьмин Яким (Аким) Иванович

Мать: Наталья Федоровна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
21.01.1915

Жена: Кузьмина Мария Киприянова

с. Черемхово, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
26.01.1916

Сын: Кузьмин Игнатий Федорович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Киприянова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
10.06.1921
Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Причина смерти: от чахотки
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