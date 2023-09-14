(Аргунова) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.02.1894
Рождение ребёнка
03.06.1896
Отец ребёнка: Кузьмин Яким (Аким) Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1898
Дочь: Параскева Акимовна
Отец ребёнка: Кузьмин Яким (Аким) Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1902
Отец ребёнка: Кузьмин Яким (Аким) Иванович
Смерть
Неизвестно