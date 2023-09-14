(Аргунова) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аргунова) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1894

Муж: Кузьмин Яким (Аким) Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.06.1896

Сын: Кузьмин Федор Якимович

Отец ребёнка: Кузьмин Яким (Аким) Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
24.07.1898

Дочь: Параскева Акимовна

Отец ребёнка: Кузьмин Яким (Аким) Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.01.1902

Сын: Кузьмин Петр Акимович

Отец ребёнка: Кузьмин Яким (Аким) Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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