Кузьмин Михаил Родионов
Место рождения
Дата рождения06.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1861
Отец: Кузьмин Родион Тихонов
Мать: Кузьмина Ирина Николаева
Бракосочетание
02.02.1876
Жена: Кузьмина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
23.06.1879
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
18.04.1881
Сын: Кузьмин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
23.01.1883
Дочь: Евгения Михайлова
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
07.02.1885
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
28.10.1886
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
22.12.1893
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Сысоенко ???Анна
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
17.05.1896
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
21.12.1898
Дочь: Ульяна Михайлова
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
?.01.1902
Сын: Кузьмин Константин Михайлов
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно