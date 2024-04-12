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Кузьмин Петр Михайлов

Место рождения

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

23.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1879

Отец: Кузьмин Михаил Родионов

Мать: Кузьмина Акилина Иванова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Крещение
24.06.1879
Бракосочетание
23.01.1898

Жена: Кузьмина Прасковья Иванова

Черемхово, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.03.1900

Сын: Кузьмин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
15.02.1902

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
28.08.1903

Сын: Кузьмин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.02.1905

Сын: Кузьмин Георгий Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.01.1907

Дочь: Агния Петровна

Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: ????Ирина Петровна

Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.08.1911

Сын: Кузьмин Михей

Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Дочь: Анисия Петровна

Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
13.04.1915

Сын: Кузьмин Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
13.02.1920

Сын: Кузьмин Павел Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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