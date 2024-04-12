Кузьмин Петр Михайлов
Место рождения
Дата рождения23.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1879
Отец: Кузьмин Михаил Родионов
Мать: Кузьмина Акилина Иванова
Крещение
24.06.1879
Бракосочетание
23.01.1898
Черемхово, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.03.1900
Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
15.02.1902
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
28.08.1903
Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
21.02.1905
Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
19.01.1907
Дочь: Агния Петровна
Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: ????Ирина Петровна
Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1911
Сын: Кузьмин Михей
Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
25.12.1912
Дочь: Анисия Петровна
Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
13.04.1915
Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
13.02.1920
Мать ребёнка: Кузьмина Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно