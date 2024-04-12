Кузьмина (Волкова) Акилина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Волков Иван Никитин
Бракосочетание
02.02.1876
Рождение ребёнка
23.06.1879
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов
Рождение ребёнка
18.04.1881
Сын: Кузьмин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов
Рождение ребёнка
23.01.1883
Дочь: Евгения Михайлова
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов
Рождение ребёнка
07.02.1885
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов
Рождение ребёнка
28.10.1886
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов
Рождение ребёнка
22.12.1893
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Сысоенко ???Анна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов
Рождение ребёнка
17.05.1896
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов
Рождение ребёнка
21.12.1898
Дочь: Ульяна Михайлова
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов
Рождение ребёнка
?.01.1902
Сын: Кузьмин Константин Михайлов
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов
Смерть
Неизвестно