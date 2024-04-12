Кузьмина (Волкова) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Волкова) Акилина Иванова

Место рождения

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Волков Иван Никитин

Мать: Волкова Анастасия Леонтьевна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
02.02.1876

Муж: Кузьмин Михаил Родионов

Рождение ребёнка
23.06.1879

Сын: Кузьмин Петр Михайлов

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.04.1881

Сын: Кузьмин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
23.01.1883

Дочь: Евгения Михайлова

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
07.02.1885

Сын: Кузьмин Федор Михайлов

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
28.10.1886

Сын: Кузьмин Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
22.12.1893

Сын: Кузьмин Павел Михайлов

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Сысоенко ???Анна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.05.1896

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.12.1898

Дочь: Ульяна Михайлова

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
?.01.1902

Сын: Кузьмин Константин Михайлов

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Родионов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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