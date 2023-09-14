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Волкова Анастасия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Волков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Никитин

Нижнее Ольшаное, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.05.1843

Сын: Волков Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Никитин

Нижнее Ольшаное, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Никитин

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Никитин

Рождение ребёнка
1850

Сын: Волков Ефимий Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Никитин

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.05.1852

Сын: Волков Дионисий

Отец ребёнка: Волков Иван Никитин

Нижнее Ольшаное, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Никитин

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Волков Сергий Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Никитин

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Кузьмина Акилина Иванова

Отец ребёнка: Волков Иван Никитин

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Косьма Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Никитин

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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