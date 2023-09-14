Волкова Анастасия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Волков Иван Никитин
Рождение ребёнка
27.05.1843
Отец ребёнка: Волков Иван Никитин
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Никитин
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Никитин
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Волков Иван Никитин
Рождение ребёнка
17.05.1852
Сын: Волков Дионисий
Отец ребёнка: Волков Иван Никитин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Никитин
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Волков Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Кузьмина Акилина Иванова
Отец ребёнка: Волков Иван Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Иван Никитин
Смерть
Неизвестно