Кузьмина (Абрамова) Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Абрамова) Прасковья Иванова

Место рождения

Черемхово, Амурская область, Россия

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемхово, Амурская область, Россия
Бракосочетание
23.01.1898

Муж: Кузьмин Петр Михайлов

Рождение ребёнка
12.03.1900

Сын: Кузьмин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
15.02.1902

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
28.08.1903

Сын: Кузьмин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.02.1905

Сын: Кузьмин Георгий Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.01.1907

Дочь: Агния Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: ????Ирина Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.08.1911

Сын: Кузьмин Михей

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Дочь: Анисия Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
13.04.1915

Сын: Кузьмин Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
13.02.1920

Сын: Кузьмин Павел Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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