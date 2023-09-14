Кузьмина (Абрамова) Прасковья Иванова
Место рожденияЧеремхово, Амурская область, Россия
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Черемхово, Амурская область, Россия
Бракосочетание
23.01.1898
Рождение ребёнка
12.03.1900
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов
Рождение ребёнка
15.02.1902
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов
Рождение ребёнка
28.08.1903
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов
Рождение ребёнка
21.02.1905
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов
Рождение ребёнка
19.01.1907
Дочь: Агния Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: ????Ирина Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов
Рождение ребёнка
14.08.1911
Сын: Кузьмин Михей
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов
Рождение ребёнка
25.12.1912
Дочь: Анисия Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов
Рождение ребёнка
13.04.1915
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов
Рождение ребёнка
13.02.1920
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлов
Смерть
Неизвестно