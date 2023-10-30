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Кузьмин Алексей Петрович

Место рождения

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

12.03.1900

Дата смерти

11.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1900

Отец: Кузьмин Петр Михайлов

Мать: Кузьмина Прасковья Иванова

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
26.01.1918

Жена: Кузьмина Татьяна Савельевна

село Богородское, Ивановский муниципальный округ, Амурская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кузьмина Алексей ?Алексеевич

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
01.09.1927

Дочь: Положеева Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кузьмин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Кузьмин Леонтий (Леонид) Алексеевич

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кузьмин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Савельевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
11.09.1984
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