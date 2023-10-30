Кузьмин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения12.03.1900
Дата смерти11.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1900
Отец: Кузьмин Петр Михайлов
Бракосочетание
26.01.1918
село Богородское, Ивановский муниципальный округ, Амурская область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кузьмина Алексей ?Алексеевич
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
01.09.1927
Дочь: Положеева Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кузьмин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Кузьмин Леонтий (Леонид) Алексеевич
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кузьмин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Савельевна
Смерть
11.09.1984